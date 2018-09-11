Daily Mail: Юлия Скрипаль приезжала к отцу в Солсбери за благословением на свадьбу

Дочь бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля — Юлия, которая вместе с ним в марте подверглась отравлению с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», приезжала в Солсбери к отцу, чтобы рассказать о своей будущей свадьбе, зная, что он не сможет присутствовать на торжестве. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, жениха Юлии Скрипаль зовут Степан Викеев. Юлия Скрипаль продала квартиру отца в Москве, в которой Сергей Скрипаль уже не жил, и купила трехкомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажного дома на западе столицы, пишет Daily Mail. По словам главного по ремонтным работам в квартиры Юлии — Дианы Петик, Юлия попросила в своей квартире сделать детскую комнату.

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Издание отмечает, что в этой квартире она планировала жить со своим будущим супругом — 30-летним Степаном Викеевым. 3 марта она взяла рейс до Лондона, уже на следующий день Юлия вместе с отцом были найдены без сознания в Солсбери. По данным полиции, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома Сергея Скрипаля.

Ранее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в британском Солсбери, поправляются.