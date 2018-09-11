Трамп ввел режим ЧП в двух штатах из-за урагана

Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине из-за приближающегося урагана «Флоренс». Об этом сообщается в твиттере телеканала ABC News.

«Президент Дональд Трамп одобряет введение режима ЧП в Южной Каролине и Северной Каролине», — говорится в документах, опубликованных телеканалом.

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Отмечается, что режим ЧП введен из-за надвигающегося урагана «Флоренс» — в Национальном ураганном центре США ранее предупреждали, что к моменту приближения к Южной Каролине он может стать «экстремально опасным».

Также ранее Трамп заявлял, что надвигающийся шторм является «одним из худших» за последние годы.