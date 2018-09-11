Суд в США отказал Бутиной в домашнем аресте

Окружной суд США по округу Колумбия отказался освободить россиянку Марию Бутину и перевести ее под домашний арест на время, пока продолжаются судебные разбирательства. Об этом сообщает Reuters.

Судья поддержала позицию обвинения, посчитав, что Бутина может покинуть Соединенные Штаты.

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«Я не могу представить себе сценарий освобождения Бутиной из-под стражи», — заявила судья.

Она также предположила, что в этом случае россиянку посадят в машину «с дипломатическими номерами», увезут в аэропорт и отправят в Россию.

Ранее суд запретил адвокату Бутиной комментировать расследование в СМИ и раскритиковал прокуратуру за ложные обвинения в адрес россиянки.