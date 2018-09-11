Путин наградил орденом Мужества главу расследования дела Немцова

Российский президент Владимир Путин наградил Николая Тутевича, который руководил следственной группой по делу об убийстве Бориса Немцова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Тутевич награжден за мужественно и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Ранее сообщалось, что осужденного за убийство Немцова Заура Дадаева перевели в другую колонию из-за злостного нарушения порядка. Отмечалось, что теперь он будет отбывать срок в ангарской ИК-2.