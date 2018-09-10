В Госдуме допустили причастность ИГ к убийству Захарченко

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) могут быть причастны к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА «Новости».

«Российские спецслужбы провели очень ценную операцию, которую никак нельзя назвать рядовым задержанием боевика. Эта операция прежде всего ценна тем, какую информацию о действиях Украины выдает задержанный террорист. Учитывая полученные данные, я считаю вполне возможным, что ИГ имеет отношение к убийству Александра Захарченко. Не исключено, что ИГ получила заказ от СБУ на его убийство», — сказал Шхагошев.

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Он выразил уверенность, что российские правоохранительные органы должны уделить большее внимание передвижениям лиц на границе с Украиной.

Ранее ФСБ заявила о сотрудничестве СБУ, ИГ и украинских националистов.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.