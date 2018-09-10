На Украине назвали фейком информацию ФСБ о сотрудничестве СБУ с ИГ

В украинской Службе безопасности (СБУ) отреагировали на информацию ФСБ России о сотрудничестве СБУ с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает УНН.

Источник в СБУ заявил, что подобную информацию «смешно комментировать».

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«Это очередной фейк ФСБ России», — подчеркнул источник.

Ранее в российском ведомстве проинформировали о задержании в Смоленской области члена террористической группировки «Исламское государство», сотрудничавшего со спецслужбами Украины.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.