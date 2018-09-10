Times: отравителей Скрипалей удастся задержать только за пределами России

В британском правительстве заявили, что двое российских граждан (Александр Петров и Руслан Боширов), которых власти в Великобритании идентифицировали как причастных к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери, возможно, никогда не смогут привлечь к ответственности, пишет британская газета The Times со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида.

Глава МВД предположил, что Петров и Боширов, возможно, никогда не будут подвергнуты судебному расследованию британской стороны, так как «реальность такова, что мы, вероятно, никогда не увидим их в Великобритании». Глава контртеррористического подразделения службы полиции Лондона Нил Басу добавил, что полиция может сделать очень мало до тех пор, пока россияне не въедут на территорию какого-либо государства, с которым у Британии есть соглашение о выдаче подозреваемых лиц. Таким образом, россияне смогут попасть под следствие британских властей в том случае, если они покинут территорию России, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Лондон отказался просить Москву выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей.