Дело против экс-депутата Госдумы Вороненкова рассмотрят посмертно

Дело в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова будет рассмотрено посмертно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания в Генпрокуратуре, заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении Вороненкова, застреленного в Киеве в марте 2017 года.

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Как отмечает газета, бывший депутат обвиняется в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой хищения здания в Москве. Кроме того, ему вменяют фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц.

Дело было возбуждено в 2011 году, однако в дальнейшем привлечь Вороненкова к ответственности не удавалось из-за депутатского иммунитета. Когда он вместе с супругой Марией Максаковой не смог попасть в состав нового созыва и уехал на Украину, Вороненков был объявлен в международный розыск.

23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Издание подчеркивает, что сын бывшего депутата отказался от закрытия уголовного дела в связи со смертью отца, поскольку хочет доказать его невиновность в суде.