В Крыму ответили на заявление Киева о подаче воды на полуостров

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака о поставках воды на полуостров. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, это очередная провокация украинских властей, которые не способны на нормальные договорные отношения.

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«С похожим мы сталкивались в период энергоблокады полуострова, когда Украина оставила Крым без той электроэнергии, которая шла с материковой части», — сказал Ганжара.

Ранее на Украине рассказали, на каких условиях готовы обсуждать поставку воды в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.