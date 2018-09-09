В Крыму ответили на заявление Киева о подаче воды на полуостров
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака о поставках воды на полуостров. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, это очередная провокация украинских властей, которые не способны на нормальные договорные отношения.
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«С похожим мы сталкивались в период энергоблокады полуострова, когда Украина оставила Крым без той электроэнергии, которая шла с материковой части», — сказал Ганжара.
Ранее на Украине рассказали, на каких условиях готовы обсуждать поставку воды в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.