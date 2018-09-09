Путин поздравил российских евреев с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана и пожелал им здоровья и благополучия, передает РИА «Новости».

«Сегодня у еврейского народа праздник Рош ха-Шана — Новый год. Я хочу поздравить вас, всех евреев России с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов, благополучия в каждой семье», — сказал Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой..

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Он также назвал российских евреев счастливыми людьми.

«Вчера был день города Москвы — праздник. Сегодня выборы и Рош ха-Шана — два праздника подряд», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин отдал голос на выборах мэра Москвы.