На Украине рассказали, на каком условии обсудят поставку воды в Крым

Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак рассказал, на каком условии Украина готова обсуждать поставку воды в Крым, передает телеканал «Эспресо TV».

По словам замминистра, Россия официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения полуострова. Кроме того, Грымчак заявил, что для таких переговоров Россия сначала должна «признать факт оккупации» Крыма.

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«Без этого вообще не о чем говорить», — добавил Грымчак.

Он отметил, что после выполнения данных условий уже можно будет обсуждать «сколько им будет стоить эта вода».

Ранее экс-глава МВД Украины предположил, что Украина сможет «вернуть» Крым, если начнет снабжать полуостров водой из Днепра.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.