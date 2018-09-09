В Донецке установили мемориальный камень на месте смерти Захарченко

В Донецке возле входа в кафе «Сепар», где погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, установили мемориальный камень. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на гранитном камне размещены фотографии Захарченко и его телохранителя, который также погиб в результате теракта.

Реклама

Как отмечается, камень охраняется сотрудниками силовых структур ДНР.

При этом на мемориале также установлена табличка с надписью: «Здесь трагически погиб глава ДНР, герой Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко».

Ранее сообщалось, что в ДНР рассказали о ходе расследования убийства Захарченко.