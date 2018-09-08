Прокуроры в США признали свое заблуждение в деле Бутиной

Американские прокуроры признали, что неправильно поняли содержание текстовых сообщений, на которых строилось обвинение против россиянки Марии Бутиной, задержанной в США. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, обвинители в США на основании переписки Бутиной обвиняли ее в предоставлении секс-услуг в обмен на «позицию в организации с особыми интересами».

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«Я хочу, чтобы данный «разворот» правительства был освещен также полно, также глубоко, как прежде освещались ложные обвинения», — заявил адвокат Бутиной в США Роберт Дрисколл.

При этом подчеркивается, что хотя американское правительство признало свое заблуждение, у них все еще остались сомнения в степени привязанности россиянки к ее бойфренду Полу Эриксону. Обвинение опасается, что девушка скроется из страны, поэтому Бутину отказались освобождать из тюрьмы.

Ранее в российском МИДе заявили, что США не предоставили даже косвенного доказательства вины Бутиной.