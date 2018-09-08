Синод РПЦ выразил протест из-за назначения Варфоломеем экзархов на Украину

Священный Синод Русской православной церкви выразил решительный протест в связи с тем, что патриарх Константинопольский Варфоломей решил назначить двух своих представителей (экзархов) на Украину. Об этом говорится на сайте Московского патриархата.

Ранее патриарх Варфоломей назначил архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады экзархами Константинопольского патриархата в Киеве.

Реклама

В сообщении Московского патриарха отмечается, что решение не согласовывалось с патриархом Кириллом и митрополитом Киевском Онуфрием. Синод РПЦ также назвал решение грубейшим нарушением церковных канонов.

Кроме того, в Московском патриархате добавили, что решение Константинопольского Патриархата рассмотреть вопрос о предоставлении автокефалии «православным верующим Украины» принято без учета воли епископата УПЦ, который поддерживает сохранение нынешнего статуса Церкви.

Ранее в УПЦ назвали нарушением назначение Варфоломеем экзархов в Киев.