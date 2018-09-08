В УПЦ назвали нарушением назначение Варфоломеем экзархов в Киев

Украинская православная церковь заявила, что назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине является грубым нарушением канонической территории УПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», — говорится в сообщении.

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В УПЦ подчеркнули, что ответственность за возможные негативные последствия данного шага будет лежать на Константинопольском патриархате.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом.