В УПЦ назвали нарушением назначение Варфоломеем экзархов в Киев

Участники крестного хода в Киеве, организованного Украинской православной церковью Московского... РИА «Новости»

Украинская православная церковь заявила, что назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине является грубым нарушением канонической территории УПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», — говорится в сообщении.

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В УПЦ подчеркнули, что ответственность за возможные негативные последствия данного шага будет лежать на Константинопольском патриархате.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом.