Следователи проверяют данные о побеге из страны матери с двухлетней дочкой

Следователи начали проверку сообщений ряда СМИ о побеге из России женщины с двухлетним ребенком после краткосрочного посещения Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлию Иванову.

По словам мужа женщины, во время визита в Москву женщина переписывалась с неизвестными ему мужчинами, после чего она уехала за пределы страны. Позднее, по словам мужа, она позвонила с сирийского номера и заявила, что больше не вернется.

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«По информации СМИ о побеге женщины с двухлетним ребенком за пределы России проводится проверка. Из информации СМИ следует, что 33-летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что во время отпуска его жена с двухлетней дочкой покинула территорию России, после чего отказалась возвращаться», — сказала Иванова.

Она также добавила, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение женщины с малолетнем ребенком.