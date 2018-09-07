The Guardian: в доме Скрипалей начали уничтожать следы отравляющих веществ

По словам источников, знакомых с ситуацией, британские военные и гражданские специалисты приступили к устранению следов нервно-паралитического вещества в доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает The Guardian.

Отмечается, что некоторые из специалистов будут работать в специальных защитных костюмах, им будут оказывать помощь специализированные подрядчики, у которых есть опыт «удаления любых следов загрязнения». Из дома будут изъяты все предметы и помещены в специальный контейнер на дороге возле дома.

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По данным источника, процесс дезинфекции может занять недели или месяцы, контроль за ним будет поручен департаменту по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Великобритании. Он также отметил, что процесс постараются провести тщательно, но «как можно менее разрушительно».

Ранее СМИ писали, что доза использованного в Солсбери «Новичка» могла убить 4 тысячи человек.