В Казахстане сержант полиции застрелил своего командира

В поселке Чапаево в Западно-Казахстанской области Казахстана сержант полиции застрелил командира взвода. Об этом пишет региональный портал «Мой город» со ссылкой на акима Акжайыкского района Адиль Жоламанова.

По информации портала, инцидент произошел во второй половине четверга, 6 сентября.

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«Все произошло во дворе РОВД. Подчиненный застрелил своего начальника — командира взвода. Начато расследование», — заявил Жоламанов.

Он отметил, что сержант в данный момент задержан.

В пресс-службе областной полиции также рассказали, что командир взвода умер до приезда врачей.

Отмечается, что погибшему командиру взвода было 29 лет, а сержанту — 24 года. Причина конфликта между ними в данный момент неизвестна.