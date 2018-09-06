На Украине разбился спасательный вертолет
На Украине в Харьковской области потерпел крушение вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает УНН.
По данным агентства, вертолет упал в Красноградском районе Харьковской области.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Японии при крушении спасательного вертолета погибли семь человек.
Как отмечалось, причиной крушения воздушного судна могли стать резко ухудшившиеся погодные условия.