На Украине разбился спасательный вертолет

На Украине в Харьковской области потерпел крушение вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает УНН.

По данным агентства, вертолет упал в Красноградском районе Харьковской области.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Японии при крушении спасательного вертолета погибли семь человек.

Как отмечалось, причиной крушения воздушного судна могли стать резко ухудшившиеся погодные условия.