В полиции сообщили о стрельбе на встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья

Полиция задержала неизвестного, который открыл огонь в воздух из травматического пистолета на встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых» Лилией Беловой в деревне Мехово, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УМВД России по Сергиево-Посадскому району.

Сообщается, что сотрудники полиции в ходе проверки установили, что огонь открыл житель Ярославля из окна легкового автомобиля. В результате произошедшего никто не пострадал.

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В УМВД также рассказали, что мужчина был доставлен в отделение полиции. На него был составлен протокол в соответствии со ст. 20.13 КоАП России («Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах»).

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Курская» был убит полицейский.