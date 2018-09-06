Россиянам разрешили приезжать на Тайвань без визы

В МИД Тайваня проинформировали, что граждане России смогут приезжать на остров без визы, если их пребывание не будет превышать две недели. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, безвизовые краткосрочные поездки граждане России смогут совершать с 6 сентября этого года. При этом эти условия посещения Тайваня распространяются на бизнесменов, туристов, участников интернациональных мероприятий, а также совершающих поездки по семейным причинам.

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Уточняется, что безвизовый режим будет временным и продлится до 31 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в страну по паспорту болельщика (Fan ID).