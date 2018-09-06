Виктория Скрипаль: каждый третий в России похож на подозреваемых Скотланд-Ярда

Виктория Скрипаль заявила, что каждый третий россиянин выглядит, как объявленные Британией подозреваемые в отравлении в Солсбери, чьи фотографии были опубликованы Скотланд-Ярдом, передает РИА «Новости».

«Мужчина с усами очень напоминает каждого третьего в России. Сейчас все ходят с бородой и с усами. Фотографии опубликовали, но сразу сказали, что имена вымышленные», — рассказала она.

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Она также добавила, что доверять фотографиям нельзя, так как «нас не раз уже в этом деле обманывали».

Скотланд-Ярд опубликовал фото и назвал имена двух россиян, которых подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Их обвиняют по четырем статьям, в том числе, в покушении на убийство полицейского.