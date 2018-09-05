Названа возможная причина помещения в карантин самолета в Нью-Йорке

В мэрии Нью-Йорка предполагают, что заболевшие пассажиры рейса из Дубая могли заразиться гриппом в Мекке, где самолет совершал промежуточную посадку, передает американская телекомпания NBC.

В мэрии Нью-Йорка отметили, что в местах расположения мусульманских святынь в Мекке наблюдается вспышка острого инфекционного заболевания дыхательных путей. Предполагается, что часть пассажиров могла заразиться именно там.

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Как сообщается, авиакомпания отвергла возможность заболевания пассажиров во время полета, которое в таком случае могло быть расстройством желудка или пищевым отравлением.

При этом подчеркивается, что официальная причина недомогания пассажиров рейса не названа.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке пассажирский самолет поместили в карантин из-за вспышки неизвестного заболевания.