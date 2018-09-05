«Украинские патриоты» потребовали от Максаковой уехать из страны

Группа активистов, которые называют себя украинскими патриотами, поставила ультиматум Марии Максаковой, вдове убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление активистов в фейсбуке.

Активист Игорь Громов пригрозил, что если Максакова останется в стране, то «патриоты» могут начать действовать.

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«Если депутат партии «Единая Россия» Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести», — заявил Громов.

По его словам, активисты продолжат «дело предыдущих поколений», которые отстаивали независимость Украины. При этом Громов не стал объяснять, почему они решили поставить Максаковой именно сейчас — в последнее время она не делала никаких политических заявлений.

В марте Максакова заявляла о наличии доказательств причастности ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина к убийству Вороненкова.