Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Москве

Черемушкинский суд Москвы на два месяца арестовал Нурлана Муратова, которого обвиняют в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Нурлану Муратову меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 3 ноября», — сказала судья Зинаида Никиточкина.

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Защитником обвиняемого выступил адвокат по назначению. Перед заседанием суда Муратов отказался давать комментарии журналистам, а во время судебного заседания он общался с судом с помощью переводчика.

Отмечается, что подсудимый просил назначить ему более мягкую меру пресечения. Он отметил, что «никуда не скроется», если будет находиться на свободе.

Ранее сообщалось, что дома у Муратова нашли футболку в крови.