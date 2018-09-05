В МИД России отреагировали на обвинения против россиян по «делу Скрипалей»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что российской стороне ничего не говорят имена или фотографии подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Британии назвали имена двух подозреваемых по «делу Скрипалей». Позднее было опубликовано их фото.

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«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят», — сказала Захарова.

Также официальный представитель в очередной раз призвала британские власти к проведению совместного расследования инцидентов в Эймсбери и Солсбери, в которых использовалось нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок». Захарова подчеркнула, что расследование подобных «столь серьезных» преступлений требует «скрупулезного анализа».