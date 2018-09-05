В Британии ведут единое расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери

Полиция Лондона сообщила, что дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери было объединено с расследованием об отравлении граждан Великобритании в Эймсбери, передает Sky news.

В полиции отметили, что не думают, что Дон Стерджесс и Чарльз Роули были целенаправленно отравлены с помощью вещества «Новичок». По мнению полиции Британии, они стали жертвами небрежного отношения с отравляющим веществом.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании продемонстрировала флакон из-под духов, в котором предположительно хранилось отравляющее вещество «Новичок».