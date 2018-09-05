В Омске возбудили дело против феминистки за высмеивание мужчин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной за публикацию на своей странице в социальных сетях сообщений, в которых она «высмеивала мужчин и взаимоотношения полов», сообщает «Новый Омск».

«Экстремизм — это ведь не только против расовости. У нас были дела, когда люди в социальной сети «ВКонтакте» выступали против сотрудников полиции или каких-либо других групп. Девушка вот против мужчин выступает», — заявила старший помощник руководителя СК по области Лариса Болдинова.

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По версии следствия, Калугина разместила 12 сообщений с 2013 по 2016 годы, из-за которых против нее возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание по этой статье может представлять собой штраф в размере до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.

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