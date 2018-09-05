Организатора побоища на рок-фестивале «Торнадо» приговорили к колонии

Челябинский областной суд сообщил о том, что обвиняемый в организации массовых беспорядков и драк на рок-фестивале «Торнадо» в городе Миасс в 2010 году Александр Гирь был приговорен к шести годам колонии общего режима, передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры, в результате действий Гиря, направленных на «организацию массовых беспорядков» и «возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе», более 30 человек пострадали в конфликте, который произошел на фестивале. Отмечается, что причиной произошедшего стал конфликт, возникший между любителями музыки и владельцами точки питания накануне фестиваля. Во время драки слушателей избивали битами и металлическими прутьями, а также обстреливали из травматических пистолетов.

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«Гирю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 129 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили в суде.

Приговор в отношении Гиря на вступил в законную силу и может быть обжалован.

В 2017 году сообщалось, что суд вынес приговор трем фигурантам дела о массовой драке на рок-фестивале «Торнадо».