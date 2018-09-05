В Японии возросло число жертв тайфуна «Джеби»

Японские власти заявили о гибели десяти человек в результате тайфуна «Джеби», который называют самым сильным за последние 25 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что тайфун унес жизни шестерых японцев.

Отмечается, что один человек погиб в префектуре Осака и семеро погибли в префектуре Сига. Также по одной жертве тайфуна обнаружено в префектурах Айти и Миэ. По данным властей, еще около 300 человек получили ранения.

Также из-за «Джеби» произошли сбои на электростанциях — без света остаются 1,2 млн жителей Японии. В данный момент экстренные службы пытаются восстановить подачу электричества.