На востоке Москвы пенсионер отбился от грабителя с игрушечным пистолетом

В управлении МВД по Москве сообщили о том, что мужчина 1952 года рождения смог дать отпор совершившему нападение на него грабителю, передает агентство городских новостей «Москва».

«Оперативники выяснили, что у дома на ул. 9-я Парковая неизвестный, угрожая похожим на пистолет предметом, дважды ударил пенсионера по голове и попытался отобрать у него сумку, однако потерпевший оказал сопротивление, злоумышленник скрылся», — рассказали в управлении МВД.

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Сообщается, что в течение получаса полицейские установили местонахождение нападавшего и задержали мужчину 1991 года рождения, у которого изъяли пластмассовый пистолет, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный пенсионер подстрелил девочку из ружья.