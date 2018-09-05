Дома у обвиняемого в убийстве полицейского в Москве нашли футболку в крови

По месту жительства мужчины, который обвиняется в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве, была найдена футболка со следами крови, сообщается на сайте в Главном Следственном управлении Следственного комитета по Москве.

«В рамках уголовного дела по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что с мужчиной, которому было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 317 УК России, были проведены опознание, очные ставки и прочие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что СК предъявил обвинение мужчине после убийства полицейского в московском метро.