СМИ: убившую Захарченко бомбу спрятали за Чебурашку в камуфляже

Взрывное устройство, которое убило главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, было спрятано за вывеску донецкого кафе «Сепар». Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на данные собственного корреспондента.

По данным издания, бомба была заложена в вывеску над входом в кафе. На фотографиях кафе до взрыва видно, что на ней был изображен Чебурашка в военном камуфляже.

Реклама

Также отмечается, что в Донецке продолжаются розыскные мероприятия для поимки подозреваемых в покушении на Захарченко. В частности, силовики проводят внезапные проверки на транспортных развязках и местах выезда из города.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с Захарченко посетили более 120 тысяч человек.