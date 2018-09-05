В России количество сирот снизилось до рекордно низкого уровня

По информации от 1 сентября 2018 года из банка данных о детях-сиротах, в России 47,8 тыс. детей живут без родителей, а за последние 10 лет количество воспитанников в детских домах уменьшилось на 67,8 тыс. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпросвещения.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, уменьшение количества сирот связано с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот семьям. Также эксперты отмечают тенденцию с увеличением количества переданных в семьи детей с инвалидностью.

Реклама

В газете отметили, что государство «активно» поддерживает семьи, которые взяли детей-сирот. Отмечается, что таким семьям выплачивают деньги, количество которых зависит от формы устройства ребенка (опека, приемная семья, патронат), числа взятых детей, возраста и состояния их здоровья. Также в России работают школы приемных детей и большое количество других организаций, которые их поддерживают.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об увеличении расходной части бюджета, которая выросла в том числе из-за выделяемых средств на поддержку семей с детьми и социальное обеспечение детей-сирот.