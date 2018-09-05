Тайфун «Джеби» оставил без света более 20 населенных пунктов на Сахалине

На Сахалине 23 населенных пункта остались без света из-за тайфуна «Джеби». Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в г. Южно-Сахалинск и 23 населенных пунктах (около 15 100 человек)», — говорится в сообщении ведомства.

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Тайфун «Джеби» обрушился на регион в среду, 5 сентября. Он принес ливневые дожди и ветер, который в некоторых районах доходит до ураганных значений.

Ранее сообщалось, что «Джеби» унес жизни шестерых человек в Японии. Уточнялось, что тайфун стал одним из самых сильных в стране за последние 25 лет. Из-за стихийного бедствия в Японии отменили более 600 авиарейсов.