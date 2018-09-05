В Хабаровском крае собиравший ягоды мужчина отбился от гималайского медведя
Руководитель отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак сообщил, что медведь напал на сборщика ягод из поселка Кругликово в Хабаровском крае, сумевшего отбиться от хищника, передает РИА «Новости».
«Со слов пострадавшего, он собирал ягоды в тайге, и на него напал гималайский медведь. Мужчина ранил медведя ножом, и тот убежал. Мы проверяем эту информацию, туда направлены наши инспекторы и охотоведы. Место пострадавший описал на словах, следов какой-либо борьбы или крови специалисты там не обнаружили», — сказал Колпак.
По его словам, животное не смоли обнаружить. Врачи подтвердили, что раны на теле мужчины мог оставить медведь, сам пострадавший был выписан из больницы.
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