Экипаж российского судна «Поморье» не может вернуться из США

Российский генконсул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что члены экипажа российского судна «Поморье» не могут вернуться из США, так как у сменного экипажа нет виз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что судно принадлежит ОАО «Мурманское морское пароходство». Оно арестовано и находится в порту Нового Орлеана с мая этого года из-за задолженности компании-судовладельца.

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«К августу у 17 человек экипажа закончились контракты и они хотят вернуться домой», — сказал Писарев.

Он добавил, что во владеющей судном компании подготовили экипаж на смену нынешней команде судна, но для него до сих пор не удалось получить американские визы. Писарев рассказал, что генконсульство в связи с происходящим обратилось в посольство США в Москве.

Ранее сообщалось, что датские власти арестовали российское судно «Novaya Zemlya».