ОЗХО: пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали

В МИД Великобритании заявили, что независимое расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило выводы Лондона о том, что пострадавшие при ЧП в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Юлия и Сергей Скрипаль в Солсбери, передает РИА «Новости».

В британском ведомстве добавили, что в обоих случаях был использован «Новичок».

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«Независимый доклад, составленный ОЗХО, сегодня подтвердил выводы Великобритании в определении химического вещества, от которого умерла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджесс. Это «новичок» - нервно-паралитическое вещество того же типа, что были использовано при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на западе Лондона произошла новая атака с использованием «подозрительной субстанции».