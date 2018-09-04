В Лондоне три человека пострадали при атаке с «подозрительной субстанцией»

На западе Лондона произошла новая атака с использованием «подозрительной субстанции». Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что атака произошла рядом с магазином на улице Уэстерн-Гроув.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали три человека, они были экстренно госпитализированы.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции.

30 июня британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс госпитализировали, после того, как их нашли без сознания в квартире в Эймсбери. Позже было обнаружено, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».

С использованием этого вещества было совершено нападение на бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.