В Лондоне три человека пострадали при атаке с «подозрительной субстанцией»
На западе Лондона произошла новая атака с использованием «подозрительной субстанции». Об этом сообщает Sky News.
Уточняется, что атака произошла рядом с магазином на улице Уэстерн-Гроув.
По предварительным данным, в результате нападения пострадали три человека, они были экстренно госпитализированы.
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На месте происшествия работают сотрудники полиции.
30 июня британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс госпитализировали, после того, как их нашли без сознания в квартире в Эймсбери. Позже было обнаружено, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
С использованием этого вещества было совершено нападение на бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.