В Армянске возбудили дело после выброса вредных веществ

В крымском Армянске возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами после выброса в атмосферу испарений с завода «Крымский титан», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета по региону.

Уточняется, что в Армянске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.

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«Следственным отделом по городу Красноперекопск… по результатам… процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», — сообщили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма.