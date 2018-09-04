В Японии шесть человек погибли из-за тайфуна «Джеби»

Шесть человек погибли и около 160 получили ранения после мощного тайфуна «Джеби» в Японии, сообщает NHK.

Уточняется, что тайфун стал одним из самых сильных в стране за последние 25 лет.

Также сообщается, что из-за тайфуна в некоторых регионах страны была нарушена сотовая связь.

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Ранее в центральной и юго-западной части Японии были отменены более 600 авиарейсов из-за приближения тайфуна «Джеби».

Самолеты 298 отмененных рейсов должны были взлететь или совершить посадку в аэропорту Осаки (среди них 190 рейсов внутренние). Также приближающийся тайфун вмешался в работу аэропортов Кобе, Нагои и других.