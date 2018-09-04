Daily Mail: пострадавший от «Новичка» британец потерял надежду на выздоровление

Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Эймсбери Чарли Роули «потерял всякую надежду» и ему «осталось немного» жить после того, как отравление ядом ослабило его иммунную систему и он заболел менингитом, передает британская газета Daily Mail со ссылкой на слова его брата — Мэттью Роули.

По словам брата Роули, пострадавший от отравления «Новичком» не показывает «никаких признаков выздоровления». 45-летний Чарли Роули был повторно направлен в районную больницу Солсбери в августе — всего через несколько недель после того, как он пришел в сознание после отравления нервно-паралитическим веществом, от которого скончалась его знакомая 44-летняя Дон Стерджесс, поясняет Daily Mail.

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Издание со слов брата пострадавшего пишет, что Чарли Роули полностью ослеп и парализован после того, как ему поставили диагноз заболевания менингитом. В материале отмечается, что Чарли Роули находится в реанимации, а его речь полностью изменилась и стала бессвязной.

30 июня британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс госпитализировали, после того, как их нашли без сознания в квартире в Эймсбери. Позже было обнаружено, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». С использованием этого вещества было совершено нападение на бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Ранее сообщалось, что пострадавшему при отравлении в Эймсбери стало хуже.