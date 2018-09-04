Дело фигурантки «Нового величия» отправлено на пересмотр

Марии Дубовик в Дорогомиловском суде города Москвы, 16 августа 2018 года Артем Сизов/«Газета.Ru»

Президиум Мосгорсуда направил на пересмотр дело фигурантки экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик, передает РИА «Новости».

Также суд отменил постановление об аресте Дубовик.

«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», — огласил решение судья президиума.

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Ранее суд отпустил Марию Дубовик под домашний арест.

18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.