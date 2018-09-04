Дело фигурантки «Нового величия» отправлено на пересмотр
Президиум Мосгорсуда направил на пересмотр дело фигурантки экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик, передает РИА «Новости».
Также суд отменил постановление об аресте Дубовик.
«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», — огласил решение судья президиума.
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Ранее суд отпустил Марию Дубовик под домашний арест.
18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.