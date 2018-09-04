СК отчитался о работе в ЦАР по делу о гибели журналистов из России

Следственный комитет России рассказал о работе сотрудников ведомства в Центральноафриканской Республике по делу об убийстве трех российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как отмечается, российские следователи провели рабочие встречи с работниками правоохранительных органов ЦАР, а также приняли участие в следственных и процессуальных действиях.

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«Российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко. С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства», — сообщила Петренко.

Кроме того, достигнута договоренность о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК закончили работу в ЦАР по делу о гибели журналистов из России.

Тела трех российских журналистов, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, — прибывших в ЦАР для съемки документального фильма, были найдены 30 июля в районе города Сибю к северу от столицы страны.