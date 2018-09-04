В США при взрыве землеройного оборудования пострадали три человека

В США в штате Нью-Джерси при взрыве землеройного оборудования как минимум три человека получили травмы. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные экстренные службы.

Отмечается, что инцидент произошел на барже, которая вела работы по углублению дна. В данный момент неизвестно, что послужило причиной взрыва. Также телеканал не уточняет состояние пострадавших.

Ранее сообщалось, что в США из-за взрыва возле статуи Свободы эвакуировали более 3 тысяч человек. Отмечалось, что взрыв мог произойти из-за ошибки строителей, которые вели работы на острове Либерти.