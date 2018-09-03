В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили действие повышенного, желтого уровня погодной опасности. Об этом следует из прогностической карты предупреждений, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что повышенный уровень погодной опасности сохраняется из-за высокой вероятности пожаров. Кроме того, желтый уровень опасности был объявлен в ряде регионов ЦФО, в частности, во Владимирской, Ивановской, Костромской и других областях. В Белгородской, Курской и Липецкой областях объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 3 сентября, ожидается до +27°С, переменная облачность, местами небольшой дождь.

С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.