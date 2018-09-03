Журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы после освещения событий в Мьянме

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов информационного агентства Reuters к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты освещали положение представителей национального меньшинства рохинджа. Их признали виновными в незаконном получении секретной информации. В частности, суд считает, что сотрудники агентства нарушили закон о государственной тайне в Мьянме при освещении событий, связанных с ситуацией вокруг исповедующих ислам представителей народа рохинджа. По данным прокуроров, репортеры завладели конфиденциальными государственными документами.

Реклама

Приговоренные к тюремному сроку 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо являются гражданами Мьянмы. Журналисты были задержаны в декабре 2017 года. Главный редактор агентства Reuters Стивен Адлер назвал это «печальным днем для Reuters, печальным днем для прессы во всем мире».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме является одним из худших гуманитарных кризисов в мире