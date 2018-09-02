В Германии двое полицейских отстранены от работы за нацистское приветствие

В Германии отстранены от работы двое полицейских, которые подозреваются в выполнении нацистского приветствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщении полиции.

Инцидент произошел в городе Розенхайм в Баварии. По словам очевидца, которые приводятся в сообщении полиции, двое полицейских, находясь в баре, выкрикивали антииммигрантские лозунги и вскидывали руку в нацистском приветствии.

Реклама

После этого мужчины были отстранены от службы на время разбирательства.

Агентство напоминает, что в Германии является преступлением демонстрация нацистской символики и выполнение нацистского приветствия.

Ранее в немецком городе Хемниц двое мигрантов в драке убили 35-летнего немца. Это вызвало стихийные демонстрации — как против мигрантов, так и в их защиту.

В ходе последней демонстрации были задержаны 300 человек.