В Москве в воскресенье ожидается +26°С

В Москве в воскресенье, 2 сентября, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +24 до +26°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Как отмечалось, уровень погодной опасности повысили до «желтого» из-за высокой пожароопасности.