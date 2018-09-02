В Москве в воскресенье ожидается +26°С
В Москве в воскресенье, 2 сентября, ожидается до +26°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +24 до +26°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.
Как отмечалось, уровень погодной опасности повысили до «желтого» из-за высокой пожароопасности.