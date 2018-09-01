Путин смеется, когда перечитывает Гоголя

Президент России Владимир Путин рассказал, что каждый раз смеется, перечитывая произведения Николая Гоголя, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе встречи с победителями олимпиад и их наставниками.

«Много раз уже перечитывал Гоголя и каждый раз с удовольствием смеюсь», — сказал президент, отвечая на вопрос о своей любимой книге.

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В то же время он добавил, что ему сложно отвечать на вопрос о любимых книгах, спектаклях, музыке, потому что «их много». Участникам встречи Путин также посоветовал почитать Александра Куприна.

Ранее Владимир Путин поделился воспоминаниями о дворе, в котором он жил в юности.

Также Путин признался, что изменил свое отношение к деловому костюму.